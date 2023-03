Bologna e Salernitana si dividono la posta in palio

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Ilfrena la rincorsa salvezza della. I rossoblù rispondono colpo su colpo alla voglia granata di conquistare i tre punti e viene fuori il 2-2 finale frutto delle reti di Pirola, Ferguson, Dia e Lykogiannis. Si parte con lapiù convinta dei propri mezzi e al 7' arriva il giusto premio alla sua vivacità. Angolo di Candreva per Pirola che salta più in alto di tutti e mette dentro: 1-0. Granata vicini al raddoppio quando Dia serve Mazzocchi che entra in area e tenta il pallonetto: Skorupski blocca. Gol sbagliato, gol subito. Cambiaso crossa da sinistra, Ferguson anticipa Pirola e, di testa, batte Ochoa. Pareggio emiliano. Un diagonale di Kastanos finisce di poco a lato (13') poi viene fuori ilcon Moro che a tu per tu con Ochoa rientra ma viene fermato da Gyomber in ...

Le parole del difensore dellaNorbert Gyomber dopo il pareggio ottenuto dai campani contro ilIl difensore dellaNorbert Gyomber ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto contro il. Di seguito le sue parole. SE C'É PIÙ SODDISFAZIONE O RAMMARICO - "...LA CRONACA2 - 2! 73' Rete di Lykogiannis. Calcio d'angolo calciato a giro di Kiriakopoulos, Lykogiannis anticipa Piatek e di testa manda la palla in rete.2 - 1 64' ...... Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus* 38, Torino e* 37,Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce e* 27, Spezia*...

La Salernitana scappa due volte, ma il Bologna c’è: finisce 2-2 La Gazzetta dello Sport

OCHOA 5,5. Sorpreso da Ferguson sul palo più lontano in occasione del vantaggio bolognese. Nel primo tempo non esce in un paio di occasioni in cui avrebbe potuto. Nella… Leggi ...Doppia rimonta per il Bologna a Salerno e all’Arechi contro la Salernitana finisce 2-2. Secondo pareggio di fila per i felsinei, terzo per i granata. I padroni di casa vanno in vantaggio per due volte ...