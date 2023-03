Boato e poi la scossa di terremoto | tremano ancora Napoli e provincia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elsa89373125 : #gfvip ieri Antonella ha tirato fuori la guerra della Francia pensando in un boato per la sua CULtura e invece sign… - nessuno1222 : @RE_Perlov @fanpage Sono cresciuto andando allo stadio e sentendo voi scandire 1,2,3 arrivando a 39 e fare un boato… - news_ravenna : Sveglia con il terremoto, 'prima il boato e poi la scossa': torna la paura - Fresatura_Bo : Sveglia con il terremoto, 'prima il boato e poi la scossa': torna la paura - romanellale : @smrain_54 @Giulian70609928 E poi Claudio Ferretti aveva quel timing perfetti. ti faceva sentire 3 secondi il boato poi interveniva -

... nel comune di Lucca, perscappare con la cassaforte contenente circa 24 mila euro. Il forte, la scorsa notte, ha svegliato i residenti della zona che subito hanno dato l'allarme, ma all'......una banda di malviventi ha fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via per Camaiore in località Cappella perscappare con la cassaforte contenente circa 24 mila euro. Il forteha ......compagni di strada e di vita che hanno voluto far arrivare a Christian l'ultimodi gas. Per salutarlo così, con il suono che amava di più. E lacrime e applausi sulle note di 'Another Love'....

Sveglia con il terremoto, "prima il boato e poi la scossa": torna la paura RavennaToday

Una forte esplosione nel cuore della notte e un boato che sveglia gli abitanti della zona ... I malviventi – almeno due – sono entrati in azione con una Lancia Y, poi ritrovata dalle forze dell’ordine ...(ANSA) - LUCCA, 18 MAR - Una banda di malviventi ha fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via per Camaiore in località Cappella, nel comune di Lucca, per poi scappare con la cassaforte ...