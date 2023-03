BMW XM - Super Suv a caccia di Urus - VIDEO (Di sabato 18 marzo 2023) Guardo la BMW XM e penso, sempre più forte, che la lettera iniziale del reparto Motorsport sia un oggetto da maneggiare con cura. Grande cura. Perché è vero che quelli che se le comprano, le M, magari non sono tutti pistaioli col coltello fra i denti, che il pubblico è cambiato e che gli ossessionati della guida pura non sono più quelli, numerosi e accaniti, di una volta. Ok. Però è pur vero che se c'è un marchio da cui non ti aspetti un "pacco", in termini di comportamento su strada, è proprio BMW M. Quelli della M1 (e non solo). Tutta questa premessa per dirvi che l'équipe in oggetto, passata alla storia per studi matti e disperatissimi tipo la M3 CSL E46 o la M5 E60 (quella col V10 aspirato da 507 CV: roba da restarci svegli la notte), adesso si è progettata una macchina in totale autonomia. Non è la prima volta che lo fanno eh, è la seconda: si erano già cimentati nell'impresa nel ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 marzo 2023) Guardo la BMW XM e penso, sempre più forte, che la lettera iniziale del reparto Motorsport sia un oggetto da maneggiare con cura. Grande cura. Perché è vero che quelli che se le comprano, le M, magari non sono tutti pistaioli col coltello fra i denti, che il pubblico è cambiato e che gli ossessionati della guida pura non sono più quelli, numerosi e accaniti, di una volta. Ok. Però è pur vero che se c'è un marchio da cui non ti aspetti un "pacco", in termini di comportamento su strada, è proprio BMW M. Quelli della M1 (e non solo). Tutta questa premessa per dirvi che l'équipe in oggetto, passata alla storia per studi matti e disperatissimi tipo la M3 CSL E46 o la M5 E60 (quella col V10 aspirato da 507 CV: roba da restarci svegli la notte), adesso si è progettata una macchina in totale autonomia. Non è la prima volta che lo fanno eh, è la seconda: si erano già cimentati nell'impresa nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linkmotorsepoca : BMW 640 Serie-6-Cabrio SUPER PREZZO - € 30900 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS ROSET… - Cobhoza : 10 cars to get to know me 1. McLaren P1 2. Porsche 918 Spyder 3. Lamborghini Murcielago LP640 4. Bugatti Veyron Su… -