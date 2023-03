“Blocco immediato e totale” Gasparri chiede misure drastiche sugli ultras e attacca Ceferin

(Di sabato 18 marzo 2023) I rischi di violenzespaventano anche il mondo della politica. Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ha regalato la sfida tra Roma e Feyenoord, due squadre con precedenti di tafferugli nel 2015 - quando ad avere la peggio fu la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna - e nel maggio dello scorso anno, con contatti a Tirana tra le due tifoserie prima della finale di Conference League. A lanciare l'allarme è Maurizio, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Senato: “per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Le minacce di gruppi diimpongonoe immediate. Già anni fa gli olandesi fecero danni enormi nella Capitale. Ora nessuna ...

Roma-Feyenoord, Gasparri chiede misure drastiche: “Blocco immediato e totale della trasferta” Il Tempo

A lanciare l’allarme è Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Senato: “Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma.(DIRE) Roma, 18 Mar. – “Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Le minacce di gruppi di ultras impongono misure drastiche e immediate.