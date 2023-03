Bigon | gioca Milan-Napoli | «Entusiasmo e motivazioni pendono dalla parte azzurra»

(Di sabato 18 marzo 2023) Alberto, ex allenatore del, ha parlato della sfida di Champions League contro ila La Gazzetta dello Sport Alberto, ex allenatore del, ha parlato della sfida di Champions League contro ila La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Il rischio che possa esserci un po’ di sazietà c’è, ma per ilquesta è un’occasione unica e sarà anche una motivazione. L’è tutto per gli azzurri, ma ilcon il cambio modulo ha ritrovato le sue certezze. La classifica può finire per incidere in questa partita. Poi dico anche forza Inter, sarebbe bello avere un altro derby italiano in semifinale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il ct Mancini costretto a pescare tra le Carneadi: Andrea Compagno in Romania e Mateo Retegui in Argentina. C'erano una volta Levratto e Piola, Meazza ...