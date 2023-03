Biglietti Roma-Feyenoord, ritorno quarti Europa League: prezzi e come acquistarli (Di sabato 18 marzo 2023) La Roma sfiderà il Feyenoord giovedì 20 aprile alle 21:00 nel ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Dopo la vittoria nel doppio confronto sulla Real Sociedad, la squadra di Mourinho sogna la quarta semifinale in cinque anni. L’ostacolo però sarà il Feyenoord, sconfitta nella finale di Conference League dello scorso anno. Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha comunicato che la prevendita si articolerà in tre fasi. Eccole di seguito insieme ai prezzi. LE INFORMAZIONI SULL’ANDATA LE INFORMAZIONI SUL ritorno Fase 1: Prelazione Abbonati Serie A “A partire da venerdì 17 marzo e fino alle ore 15.59 di lunedì 20 marzo, gli abbonati Serie A per la stagione 2022-23, potranno ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Lasfiderà ilgiovedì 20 aprile alle 21:00 neldeidi finale di2022/2023. Dopo la vittoria nel doppio confronto sulla Real Sociedad, la squadra di Mourinho sogna la quarta semifinale in cinque anni. L’ostacolo però sarà il, sconfitta nella finale di Conferencedello scorso anno. Attraverso i propri canali ufficiali, laha comunicato che la prevendita si articolerà in tre fasi. Eccole di seguito insieme ai. LE INFORMAZIONI SULL’ANDATA LE INFORMAZIONI SULFase 1: Prelazione Abbonati Serie A “A partire da venerdì 17 marzo e fino alle ore 15.59 di lunedì 20 marzo, gli abbonati Serie A per la stagione 2022-23, potranno ...

