Biglietti Inter-Benfica: quando escono, prezzi e come acquistarli (Di sabato 18 marzo 2023) I Biglietti di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli. Inversione del campo per i nerazzurri, che potranno così giocare tra le mura amiche nella seconda delle due sfide del doppio confronto, con il Milan che invece giocherà in trasferta a Napoli. La società nerazzurra è pronta a mettere in vendita i tagliandi per la data che è quella di mercoledì 19 aprile, mentre l'orario è quello delle ore 21. A breve la società di Suning comunicherà in via ufficiale quali siano le indicazioni per acquistare i Biglietti per l'attesissima partita contro i portoghesi che mette in palio la semifinale della coppa più ...

