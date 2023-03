Big Red Boots, prezzo e dettagli sugli stivali cartoon di Astro Boy ora virali (Di sabato 18 marzo 2023) Da quando sono stati presentati sul mercato il 16 febbraio, i Big Red Boots sono diventati praticamente virali. Ispirati al fumetto Astro Boy, in poco tempo, hanno conquistato i social nonostante pesino oltre 2 kg e non siano il massimo della comodità per un costo che si aggira intorno ai 350 dollari. Almeno stando al listino ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Mc Cornor (@big red Boots mschf) La loro creazione si deve al collettivo artistico MSCHF con base a Brooklyn. Il loro intento, però, non era tanto creare un oggetto di moda quanto, piuttosto, sollevare una discussione intorno a quale tipo di prodotto sia in grado di diventare virale. Indubbiamente con i Big Red Boots è stato centrato il bersaglio. Il loro potenziale, ... Leggi su cultweb (Di sabato 18 marzo 2023) Da quando sono stati presentati sul mercato il 16 febbraio, i Big Redsono diventati praticamente. Ispirati al fumettoBoy, in poco tempo, hanno conquistato i social nonostante pesino oltre 2 kg e non siano il massimo della comodità per un costo che si aggira intorno ai 350 dollari. Almeno stando al listino ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Mc Cornor (@big redmschf) La loro creazione si deve al collettivo artistico MSCHF con base a Brooklyn. Il loro intento, però, non era tanto creare un oggetto di moda quanto, piuttosto, sollevare una discussione intorno a quale tipo di prodotto sia in grado di diventare virale. Indubbiamente con i Big Redè stato centrato il bersaglio. Il loro potenziale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... big_chiara : Mi state dicendo che per una volta i 'PROBLEMI PROBLEMI PROBLEMI' non sono per la Ferrari ma per la Red Bull di Max… - THU3ZDAY : RT @Buzzsnkr: Giancarlo Esposito in the #Mschf Big Red Boots ?? - Buzzsnkr : Giancarlo Esposito in the #Mschf Big Red Boots ?? - MKDSmaster91 : F-Zero Final - Red Canyon 1 (1'41'91) - saraa_yosef : @champainmamy Nel mio caso erano big RED FLAGS -