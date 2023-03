Biden caccia dagli Usa i richiedenti asilo russi che tornati in patria rischiano il carcere (Di sabato 18 marzo 2023) L’Amministrazione Biden non fa più eccezioni e i cittadini russi fuggiti negli Stati Uniti dopo l’invasione dell’Ucraina vengono espulsi e rispediti in patria. Lo scrive il Guardian parlando di un rapporto esclusivo e di un’inversione di tendenza rispetto a un anno fa, quando le espulsioni erano state sospese per tutelare chi contestava la linea adottata dal presidente russo Vladimir Putin e che per questo rischiava di essere perseguito a Mosca. I numerosi richiedenti asilo russi, molti dei quali si sono recati negli Stati Uniti nell’ultimo anno, ora sono terrorizzati dal fatto che il governo degli Stati Uniti li possa far rientrare in russia dove rischiano il carcere o di essere inviati a combattere in prima linea in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) L’Amministrazionenon fa più eccezioni e i cittadinifuggiti negli Stati Uniti dopo l’invasione dell’Ucraina vengono espulsi e rispediti in. Lo scrive il Guardian parlando di un rapporto esclusivo e di un’inversione di tendenza rispetto a un anno fa, quando le espulsioni erano state sospese per tutelare chi contestava la linea adottata dal presidente russo Vladimir Putin e che per questo rischiava di essere perseguito a Mosca. I numerosi, molti dei quali si sono recati negli Stati Uniti nell’ultimo anno, ora sono terrorizzati dal fatto che il governo degli Stati Uniti li possa far rientrare ina doveilo di essere inviati a combattere in prima linea in ...

