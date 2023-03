Biccy | il sito leader dell’intrattenimento in Italia che cerca la connessione con i propri followers

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 18 marzo 2023) Molti di voi li conosceranno sotto lo pseudonimo, ma solo gli appassionati sapranno che la vera anima pulsante del Blog porta il nome di Fabiano Minacci e Anthony Festa. Se è vero che il colore interagisce con le emozioni umane e che ognuno rappresenta uno stato d’animo differente, non abbiamo alcun dubbio che la tinta disia un total Pink. Ma non un rosa tenue o una sfumatura pastello, bensì una vernice rosa fluo sfacciata e irriverenteo come i suoi ideatori. LEGGI ANCHE > Dal blog ai social network, passando per i media tradizionali. La potenza di un brand è frutto di tempo e tempismo La scheda diD’altra parte Anthony e Fabiano portano il peso di aver instituito per la prima volta innel 2009, un progetto capace di presidiare il gossip, la tv e la musica, dando ...