Biathlon | Coppa del Mondo femminile | classifica generale aggiornata dopo sprint Oslo 2023

(Di sabato 18 marzo 2023) Denise Herrmann-Wick vince lodi, valido per ladeldi2022/23. La tedesca ha chiuso la gara in 21:06.5, davanti ad Hanna Oeberg e a Julia Simon. La svedese ha terminato con 3.5 secondi di troppo, mentre la svedese a 33.1 dalla vetta. Tra le azzurre settima Lisa Vittozzi, a 43.3 da Herrmann, mentre 23esima Dorothea Wierer a 1:23.2 dalla vetta. Ecco lala gara odierna. LA: 1. Julia Simon (FRA) 10482.Dorothea Wierer (ITA) 8773.Lisa Vittozzi (ITA) 8544.Denise Herrmann-Wick (GER) 8345.Elvira Oeberg (SWE) 764 6.Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 709 7.Marketa Davidova (CZE) 643 8.Hanna Oeberg (SWE) 620 9.Anais Chevalier-Bouchet (FRA) 610 10.Lisa ...

Johannes Thingnes Boe vince l'inseguimento maschile di Oslo, valido per ladel Mondo di2022/23 . Il norvegese ha chiuso in 32:34.0 davanti a Fillon Maillet e a Laegreid. Il francese ha terminato con 32.7 di ritardo, mentre il norvegese con 49.1 di ritardo. ...Dorothea Wierer , attualmente seconda in classifica nelladel Mondo di sprint, avrebbe potuto scrive un'ennesima pagina di storia nella gara di Oslo ...della competizione odierna diera ...

Biathlon, Coppa del Mondo Oslo 2023. L'Italia spezzerà la maledizione delle nevi norvegesi, sulle quali non ha mai vinto OA Sport

15.19: Un errore per Zdouc in piedi, 15.18: Un errore per Wierer a terra, la Coppa potrebbe volare via qui ma manca ancora un poligono. Doppio errore per Roeiseland in piedi 15.16: Herrmann perde ...Una Coppa di specialità per Lisa, una doppietta a suon di 20/20 di Dorothea, il primo podio in carriera di Tommaso colorano di azzurro la tappa svedese della Coppa del Mondo di biathlon, purtroppo ...