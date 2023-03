Biathlon | Coppa del Mondo 2023 | Johannes Boe vince anche l’inseguimento di Oslo! 10° Giacomel

(Di sabato 18 marzo 2023) Tutti in piedi perBoe. Dopo il successo nella sprint di giovedì, il norvegese, che era già sicuro prima della prova odierna della vittoria delladelgenerale e delladi specialità del, si impone nettamentenella pursuit di Oslo Holmenkollen (Norvegia) valida per la nona e ultima tappa delladel2022-die conquista la 24ma affermazione di quest’inverno (contandole prove a squadre e i Mondiali). Davvero solida la prova odierna del classe 1993Boe, che con un ottimo passo sugli sci e un 19/20 al poligono (0+0+1+0) rimane davanti per tutta la gara e termina in 32’34”00. Il primo degli umani è un ...

