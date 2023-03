Bianca Belair | “Il mio Mount Rushmore nel wrestling? Questa domanda non mi piace”

(Di sabato 18 marzo 2023) Tutti hanno unnel mondo delma stilarne uno definitivo è oggettivamente impossibile. Decine e decine di anni di storia, wrestler leggendari di ere completamente diverse. Ma il proprio personaleè la classicafatta al lottatore di turno nel podcast o nell’intervista standard che si legge in giro ai giorni nostri. Il fatto che sia strettamente personale ha però fatto storcere il naso a, cha ha citato questo motivo per affermare come“non leper niente”. Durante l’ultimo “The Whole Story” podcast, la campionessa di Raw ha citato non meno di 11 lottatori e lottatrici, affermando in secondo luogo che questo è il ...

Questa domanda le è arrivata dopo che The Queen aveva indicato Bianca Belair come la persona con la quale vorrebbe lavorare nella compagnia di Stamford: “Non ho mai avuto una storyline contro Bianca ...Bianca Belair è ormai una certezza della divisione femminile in WWE ed è anche l'attuale campionessa femminile di Raw, ormai lo è da quasi 1 anno, da quando sconfisse per la cintura, Becky Lynch nella ...