Bernardeschi a Toronto come sta andando? I numeri dell’ex bianconero

(Di sabato 18 marzo 2023)ha lasciato la Juventus per andare a vivere una nuova avventura in MLS; andiamo a scoprire il rendimento dell’esterno azzurro. Nell’estate del 2022,decise di accettare la corte delper andare a vivere una nuova esperienza. Scelta non condivisa da tutti; in molti, infatti, criticarono la decisione di trasferirsi in un campionato (la MLS) sicuramente diverso da quelli presenti in Europa.(LaPresse)La decisione di, però, ha immediatamente dato i frutti sperati; nella prima partita con la sua nuova squadra, infatti, ha subito trovato la via del gol nel successo dicontro Charlotte. Nel 4-2-3-1 si trova a meraviglia;, in questo sistema di gioco, può essere impiegato sia ...

Non ha ancora ottenuto i tre punti, invece, ildi Insigne e. Il 29enne di Carrara ha aperto le marcature ad Atlanta con un bel rasoterra sul primo palo ma non ha potuto evitare ...Rose Bowl Stadium - Calciomercato.itCuriosità anche intorno aldegli italiani Insigne e. Per la squadra canadese il primo match stagionale è programmato per domenica 26 febbraio ...Non servono presentazioni per uno come lui: arrivato ala scorsa estate dopo esser stato il capitano del Napoli ed aver vinto l'Europeo con l'... Continua Lorenzo Insigne Federico...

Toronto FC will be out to produce their first win of the season and snap an undesirable record when they host Inter Miami CF on Saturday in an Eastern Conferenc ...So far this season, Toronto has seen injuries to Adama Diomande, Ayo Akinola, and most notably, Lorenzo Insigne. On a squad that heavily relies on its star power, losing Insigne has left Federico ...