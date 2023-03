Bergamo si ferma per ricordare i morti di Covid: l’omaggio dei ministri Crosetto e Schillaci. Gori: «Non facciamoci più trovare impreparati» (Di sabato 18 marzo 2023) Il 18 marzo. La corona di fiori gialla e rossa al Cimitero monumentale e l’inaugurazione del Bosco della Memoria alla Trucca: guarda i video e le foto. Il discorso del sindaco: il grazie all’Esercito e al piano vaccinale. A Nembro l’omaggio sul monte Cereto. Albino, il sindaco Terzi: «Primo 18 marzo fuori dall’emergenza». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 marzo 2023) Il 18 marzo. La corona di fiori gialla e rossa al Cimitero monumentale e l’inaugurazione del Bosco della Memoria alla Trucca: guarda i video e le foto. Il discorso del sindaco: il grazie all’Esercito e al piano vaccinale. A Nembrosul monte Cereto. Albino, il sindaco Terzi: «Primo 18 marzo fuori dall’emergenza».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Bergamo si ferma per ricordare i morti di Covid: l’omaggio dei ministri Crosetto e Schillaci. Gori: «Non facciamoci… - AlessandraM67 : RT @webecodibergamo: L’inaugurazione del Bosco della Memoria, il ricordo delle vittime al Cimitero monumentale, la preghiera interreligiosa… - bizcommunityit : Bergamo si ferma per ricordare i morti di Covid: l'omaggio dei ministri Crosetto e Schillaci al cimitero. Gori: «No… - gobbo973 : @repubblica gori? ma quello che diceva 'Bergamo non si ferma'?...che cialtrone!! - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: L’inaugurazione del Bosco della Memoria, il ricordo delle vittime al Cimitero monumentale, la preghiera interreligiosa… -