Benvenuto rinofiller | per un nuovo profilo senza bisturi

Leggi su amica

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilè l’alternativa non invasiva alla rinoplastica (foto di Mohammadreza Babaei/Pexels) C’è una buona notizia per tutti coloro che vorrebbero rifarsi il naso ma che, al contempo, temono la fase post-operatoria della classica rinoplastica: è arrivato il! Si tratta di una tecnica non chirurgica e non invasiva, utilizzata in medicina estetica per il rimodellamento e la correzione dei difetti estetici del naso. Il tutto avviene tramite semplici punturine – per questo si parla di filler -, il più delle volte a base di acido ialuronico. Nulla vieta, però, di utilizzare anche altre sostanze con effetti semipermanenti. Ilsta vivendo proprio in questi mesi un vero boom di richieste. Del resto, secondo un’indagine della piattaforma MioDottore, un italiano su quattro (il 27%) considera peggiorato il rapporto con ...