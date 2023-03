Benfica ne fa cinque al Vitoria Guimaraes! Scatenato Joao Mario (Di sabato 18 marzo 2023) Il Benfica manda un messaggio forte e chiaro all’Inter, prossimo avversario ai quarti di finale di UEFA Champions League. cinque i gol realizzati in campionato contro il Vitoria Guimaraes, la sfida termina sul punteggio di 5-1. POKERISSIMO – Il Benfica asfalta il Vitoria Guimaraes in campionato realizzando addirittura cinque gol. Apre le marcature il giovane bomber e centravanti della squadra Goncalo Ramos su assist di uno scatenatissimo Rafa Silva. Tutto facile per i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio di tre gol grazie alla doppietta di uno Scatenato Joao Mario che prima segna su rigore, poi raccoglie l’assist di Goncalo Ramos e batte il portiere avversario. Tutto fin troppo facile per il ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Ilmanda un messaggio forte e chiaro all’Inter, prossimo avversario ai quarti di finale di UEFA Champions League.i gol realizzati in campionato contro ilGuimaraes, la sfida termina sul punteggio di 5-1. POKERISSIMO – Ilasfalta ilGuimaraes in campionato realizzando addiritturagol. Apre le marcature il giovane bomber e centravanti della squadra Goncalo Ramos su assist di uno scatenatissimo Rafa Silva. Tutto facile per i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio di tre gol grazie alla doppietta di unoche prima segna su rigore, poi raccoglie l’assist di Goncalo Ramos e batte il portiere avversario. Tutto fin troppo facile per il ...

