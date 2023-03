Benevento, Stellone chiede scusa: «Prima gara non all’altezza» (Di sabato 18 marzo 2023) Roberto Stellone, allenatore del Benevento, chiede scusa dopo il ko dei campani contro il Pisa: le sue dichiarazioni Roberto Stellone, allenatore del Benevento, chiede scusa ai tifosi dopo il ko per 2-0 con il Pisa. LE PAROLE – «Dico due cose se mi permettete. In primis chiediamo scusa al presidente e ai tifosi che hanno seguito da casa, c’è solo da lavorare. Nella mia gestione è la Prima partita che abbiamo veramente giocato non all’altezza. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione e ora parlerò in privato con i ragazzi. Complimenti al Pisa che ha fatto un’ottima partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Roberto, allenatore deldopo il ko dei campani contro il Pisa: le sue dichiarazioni Roberto, allenatore delai tifosi dopo il ko per 2-0 con il Pisa. LE PAROLE – «Dico due cose se mi permettete. In primis chiediamoal presidente e ai tifosi che hanno seguito da casa, c’è solo da lavorare. Nella mia gestione è lapartita che abbiamo veramente giocato non. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione e ora parlerò in privato con i ragazzi. Complimenti al Pisa che ha fatto un’ottima partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

