“Benedetta Primavera”, Loretta Goggi scatenata su Rai1: il commento choc della cantante (Di sabato 18 marzo 2023) News Tv. Loretta Goggi si lascia sfuggire un’affermazione choc a Benedetta Primavera. Dopo l’esordio della settimana scorsa, ieri, venerdì 17 marzo 2023, è andato in onda il varietà di Rai1 condotto da Loretta Goggi e dal duo comico composto da Luca e Paolo. La cantante si è esibita sul palco con “Maledetta Primavera”: il brano ha fatto impazzire il pubblico. Ma non solo. Loretta Goggi ha anche portato sul palco di Benedetta Primavera l’imitazione della Regina Elisabetta durante la quale si è lasciata sfuggire un commento choc. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “È sempre ... Leggi su tvzap (Di sabato 18 marzo 2023) News Tv.si lascia sfuggire un’affermazione. Dopo l’esordiosettimana scorsa, ieri, venerdì 17 marzo 2023, è andato in onda il varietà dicondotto dae dal duo comico composto da Luca e Paolo. Lasi è esibita sul palco con “Maledetta”: il brano ha fatto impazzire il pubblico. Ma non solo.ha anche portato sul palco dil’imitazioneRegina Elisabetta durante la quale si è lasciata sfuggire un. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “È sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : la seconda puntata di Benedetta Primavera è stata vista da 2.603.000 spettatori con il 16.5% di share. Un peccato,… - chiarafrancini : ??Benedetta Primavera?? Stasera alle 21,30 su @RaiUno Loretta… per me UN SOGNO!!!! - disattentoo : Sono davvero dispiaciuto per il calo di “Benedetta primavera”, certo era prevedibile, ma dopo la fantastica puntata… - occhio_notizie : Ascolti tv 17 marzo: Benedetta Primavera contro Buongiorno mamma. Nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5, chi ha vinto il… - disattentoo : “Buongiorno Mamma” chiude con un buon 19.5% di share e 3.011.000 telespettatori, mentre “Benedetta primavera”, nono… -