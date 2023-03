“Benedetta Primavera”: la televisione nostalgica che piace tanto agli italiani (Di sabato 18 marzo 2023) Life&People.it Dopo l’esordio del 10 marzo, è andato in onda il secondo appuntamento di Benedetta Primavera, il varietà di Rai1 condotto da Loretta Goggi Tra gli ospiti chiamati dall’artista come accompagnatori per la nuova tappa del suo viaggio all’interno del mondo dello spettacolo, vi sono questa volta Morgan, Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero e Flavio Insinna. La regina del piccolo schermo, affiancata dalla coppia comica formata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, torna dopo 30 anni alla guida di uno show televisivo tutto suo, in quegli studi che l’hanno letteralmente vista sbocciare, dapprima come attrice e poi come cantante e presentatrice. Arrivata seconda al Festival di Sanremo del 1981, con “Maledetta Primavera”, canzone da cui il nome del nuovo programma prende spunto, ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 18 marzo 2023) Life&People.it Dopo l’esordio del 10 marzo, è andato in onda il secondo appuntamento di, il varietà di Rai1 condotto da Loretta Goggi Tra gli ospiti chiamati dall’artista come accompagnatori per la nuova tappa del suo viaggio all’interno del mondo dello spettacolo, vi sono questa volta Morgan, Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero e Flavio Insinna. La regina del piccolo schermo, affiancata dalla coppia comica formata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, torna dopo 30 anni alla guida di uno show televisivo tutto suo, in quegli studi che l’hanno letteralmente vista sbocciare, dapprima come attrice e poi come cantante e presentatrice. Arrivata seconda al Festival di Sanremo del 1981, con “Maledetta”, canzone da cui il nome del nuovo programma prende spunto, ...

