Belen | il passato oscuro che nessuno conosceva | infanzia tragica

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 18 marzo 2023) Oggi è una delle donne più desiderate della televisione italiana. Eppure per lei non è stato per niente facile riuscire a raggiungere il successo che ha ora: la meravigliosaRodriguez nasconde unalle sue spalle.Rodriguez ha esordito sul piccolo schermo nel 2006, per poi ottenere la consacrazione due anni più tardi a “L’isola dei famosi”. Già prima di partecipare al reality show, si è fatta conoscere per i suoi calendari sexy e le collaborazioni con brand del calibro di Yamamay, Miss Sixty e Pitti, per menzionarne alcuni. L’esperienza da isolana l’ha portata alla notorietà, elevandola a sex symbol. Oggi continua ad essere una delle showgirl più amate della televisione italiana. Tuttavia il successo, per lei, è arrivato dopo tanti sacrifici: alle sue spalle, infatti, si nasconde un ...