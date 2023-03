Beach volley, World Tour 2023. Lupo/Rossi subito fuori, Menegatti/Gottardi agli ottavi con Talita/Thamela (Di sabato 18 marzo 2023) Prima eliminazione dolorosa della stagione per Daniele Lupo ed Enrico Rossi che ancora non sono al meglio della condizione ed escono dopo soli due incontri dal Challenge di La Paz in Messico. La coppia italiana, nella sfida decisiva per restare nel torneo si sono arresi agli olandesi Luini/Penninga al termine di un match dai tanti volti, vinto 2-1 dalla formazione orange. Luini/Penninga hanno dominato il primo set, vinto 21-13. Nel secondo parziale si è vista la migliore versione di Lupo/Rossi in Messico, la coppia italiana è cresciuta di ritmo e di efficacia con servizio, muro e attacco e si è imposta con il punteggio di 21-18. Gli italiani non sono calati nel terzo set che si è giocato punto a punto e che ha premiato la coppia olandese con il punteggio di 15-13. Luini/Penninga sono stati poi ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Prima eliminazione dolorosa della stagione per Danieleed Enricoche ancora non sono al meglio della condizione ed escono dopo soli due incontri dal Challenge di La Paz in Messico. La coppia italiana, nella sfida decisiva per restare nel torneo si sono arresiolandesi Luini/Penninga al termine di un match dai tanti volti, vinto 2-1 dalla formazione orange. Luini/Penninga hanno dominato il primo set, vinto 21-13. Nel secondo parziale si è vista la migliore versione diin Messico, la coppia italiana è cresciuta di ritmo e di efficacia con servizio, muro e attacco e si è imposta con il punteggio di 21-18. Gli italiani non sono calati nel terzo set che si è giocato punto a punto e che ha premiato la coppia olandese con il punteggio di 15-13. Luini/Penninga sono stati poi ...

