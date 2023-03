BB14 | cuore e determinazione | Monfalcone battuta 69-65

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 marzo 2023) Bergamo. Per evitare la Serie B2 ne dovrebbero servire altre cinque, ma la vittoria che la Bergamo Basket 2014 ha ottenuto controè il modo migliore per cominciare. I gialloneri lottano, soffrono e portano a casa un successo fondamentale, il settimo stagionale, secondo di fila in casa. Si muove la classifica, ma soprattutto la fiducia. Sotto gli occhi di Vittorio Gallinari, papà di Danilo presente sugli spalti, senza lo squalificato Masciarelli e Sodero sempre out (al pari di Roveda), è il rientro di Nicolò Isotta dopo quasi due mesi a restituire profondità alla rotazione di Gabriele Ghirelli. Il tap-in di Rota rompe il ghiaccio, segue Genovese dall’arco. L’attacco ingrana e la difesa concede poco, solo una tripla: Praticò ferma la partita dopo quattro minuti sul 9-3. Genovese è caldissimo e ne mette altri cinque in fila (10 nel solo primo quarto), Cane ...