Bastano solo 2 ingredienti per questo impasto! Il gusto è incredibile!

questo impasto si realizza con solo 2 ingredienti e una presa di sale! Velocissimo da preparare, vi permetterà di ottenere una sorta di panzerotto farcito con tutto ciò che più amate. Anche con il cibo avanzato!!! Noi, ad esempio, vi suggeriamo di riciclare magari del pollo cotto e condito, vi basterà aggiungere un po' di formaggio spalmabile e una sottiletta per ottenere una delizia filante e golosa. Ma anche un filo di passata di pomodoro ben condito e un pezzetto di mozzarella basteranno a far impazzire grandi e piccini. Oppure una fettina di prosciutto e un tocchetto di brie saranno la gioia dei più sfiziosi! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia. 

Impasto con 2 ingredienti: la preparazione 
Per questa ricetta procuratevi: 200 g di farina, 200 ml di panna da cucina q.b. di sale per il ...

