Basket | Serie A | colpi esterni per Tortona e Reggio Emilia | successi casalinghi per Pesaro e Sassari

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) Si sono conclusi da poco i quattro anticipi in programma nel sabato sera per la ventiduesima giornata dellaA di. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto sui campi del Belpaese per le sfide andate in scena quest’oggi nel massimo Campionato della palla a spicchi. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BERTRAM YACTHS73-75 Blitz fuori casa della Bertram, che al temine di un match equilibrato sconfigge la Dolomiti Energia Trentino per 73-75 e mantiene il terzo posto con 32 punti (-2 provvisorio su Olimpia Milano e Virtus Bologna, che si affronteranno domani pomeriggio al Forum alle ore 18:00). Ottima uscita dai blocchi dei piemontesi (2-8), con Trento che risale a -1 grazie a Crawford (9-10). Botta e risposta a suon di triple tra i due azzurri Severini e Spagnolo (14-13), ma è l’Aquila a prendersi ...