Basket, Serie A 2023: fari puntati sul big match Milano-Virtus Bologna. Tortona fa visita a Trento, occhio a Sassari-Varese (Di sabato 18 marzo 2023) Si svolgerà in questo fine settimana la 22ma giornata della Serie A 2022-2023 di Basket. Tra sabato e domenica scenderanno in campo tutte le sedici squadre presenti nel campionato italiano e il divertimento di certo non mancherà. Il programma si aprirà con i due match delle 20:00 di domani, ossia Trento-Tortona e Trieste-Reggio Emilia. Nel primo incontro la squadra di Marco Ramondino, attualmente terza con 30 punti, andrà a caccia del successo per avvicinarsi, almeno per una notte, alle capoliste Milano e Virtus Bologna (34). Attenzione però a Trento, che proverà in ogni modo a vincere per rafforzare la propria posizione in zona playoff. Nella sfida tra Trieste e Reggio Emilia, invece, la squadra friulana cercherà di ...

