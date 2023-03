Barcellona-Real Madrid (domenica 19 marzo 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ricaduta per Pedri, Alaba non è a disposizione (Di sabato 18 marzo 2023) La vittoria di Bilbao è un po’ il manifesto del campionato del Barcellona: una grandissima e inaspettata solidità, un guizzo dei tanti giocatori offensivi a disposizione di Xavi e una dose di fortuna piuttosto grande nella costruzione dei tanti 1-0 che hanno potato i blaugrana a dominare questa Liga. I catalani hanno tenuto i 9 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 18 marzo 2023) La vittoria di Bilbao è un po’ il manifesto del campionato del: una grandissima e inaspettata solidità, un guizzo dei tanti giocatori offensivi adi Xavi e una dose di fortuna piuttosto grande nella costruzione dei tanti 1-0 che hanno potato i blaugrana a dominare questa Liga. I catalani hanno tenuto i 9 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Real Madrid, Ancelotti: "Vorrei restare a vita qui" Sarà una grande domenica di calcio in Italia fra Lazio - Roma e Inter - Juventus, ma anche in Spagna ci sarà una partitissima: l'atteso ' Clasico ' fra Barcellona e Real Madrid . Alla vigilia di questa super sfida, Carlo Ancelotti ha voluto parlare del suo futuro in conferenza stampa: "Sono scelte che deve fare il club, ma ho detto molte volte che vorrei restare qui per sempre"

Clasico, Xavi firmerebbe per un altro 1 a 0
Xavi spiega perchè la vittoria di misura non sia un risultato che stride con la filosofia del Barcellona, prima della classe che può mettere il punto esclamativo (+12) sulla Liga ospitando domani il Real.

La forza difensiva del Barcellona
Tra Real e Barcellona sarà il secondo di tre scontri in poco più di un mese. Il primo è stato vinto dai catalani 1 - 0 nell'andata della semifinale di Copa del Rey.