Bambini e ragazzi dopo la pandemia leggono di più Gli editori | “Il segreto? Libri interattivi per i più piccoli | manga e fumetti per i più grandi”

I Bambini e i ragazzi italiani, dopo la pandemia, leggono di più. La buona notizia arriva da Bologna Children's Book Fair dove l'Associazione italiana editori, con la collaborazione di Pepe Research, ha presentato una ricerca dell'Osservatorio sulla lettura e i consumi culturali. Secondo gli ultimi dati riferiti ai primi mesi del 2023, nella fascia 4-14 anni il 96 per cento ha letto almeno un libro non scolastico negli ultimi dodici mesi, contro il 75 del 2018. Nella fascia 0-3 anni, le letture ad alta voce di genitori e insegnanti, la manipolazione di Libri tattili, cartonati, illustrati, animati, da colorare e altre forme di pre-lettura hanno coinvolto il 70 per cento dei Bambini (contro il 49 del 2018). Un fenomeno quasi sorprendente legato ...

