Baiano | rapina in pieno giorno | ferito il proprietario del negozio preso di mira

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri incentro asi è verificato un episodio grave, che ha colpito un commerciante, vittima di unain. Dura la presa di posizione dell’amministrazione comunale di,, guidata dal sindaco Enrico Montanaro: “Noi come Amministrazione Comunale esprimiamo piena solidarietà al titolare dell’attività commerciale che ha purtroppo riportato anche una ferita e sicuramente confidiamo nelle forze dell’ordine affinché riescano a catturare iltore. Inoltre da parte nostra, continueremo a lavorare per la sicurezza urbana provando ad implementare il sistema di videosorveglianza presente nel nostro paese. A tal proposito siamo in attesa di conoscere l’esito del finanziamento richiesto al ministero degli interni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Baiano, rapina in pieno giorno e commerciare ferito: caccia ai banditi in fuga #Baiano - occhio_notizie : ?? Rapinatori irrompono in una tabaccheria, aggrediscono il titolare con il calcio della pistola e si danno alla fug… -

Malviventi scatenati nel mandamento : laè stata messa a segno in una tabaccheria ain pieno giorno. È accaduto in via Roma poco dopo le 17. I malviventi hanno fatto irruzione nell'...in una tabaccheria ain pieno giorno. È accaduto in via Roma poco dopo le 17. I malviventi hanno fatto irruzione nell'esercizio pubblico con armi in pugno. Hanno minacciato il titolare ...L'indagine trae origine da unacommessa lo scorso mese di luglio in danno di sei studenti, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, in viaggio sul treno EAV, tratta- Napoli: gli stessi, ...

Baiano, rapina in pieno giorno e commerciare ferito: caccia ai banditi in fuga Ottopagine

Rapina in una tabaccheria a Baiano in pieno giorno. È accaduto in via Roma poco dopo le 17. I malviventi hanno fatto irruzione nell'esercizio pubblico con armi in pugno. Hanno minacciato il titolare ...Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 marzo, per una rapina in una tabaccheria a Baiano. I fatti sono avvenuti intorno alle 17:30 ...