Badminton | All England Open 2023 | Antonsen unico europeo in semifinale tra l’orda asiatica

(Di sabato 18 marzo 2023) Si sono conclusi gli incontri di quarti di finale nell’All. Il torneo in svolgimento a Birmingham, di lunghissima tradizione se si pensa che le prime tracce storiche si trovano nel 1899, vede un autentico dominio asiatico, con una diversificare un po’ la situazione. Quell’, nel tabellone di singolare maschile, è Anders. Il danese batte in tre parziali il numero 3 del tabellone, l’indonesiano Anthony Sinisuka Ginting, in una situazione che lo vedrà sfidare inil cinese Li Shifeng. Nella parte bassa si sfidano il malese Zii Jia Lee, la più alta testa di serie rimasta (è numero 4) e il cinese Shi Yuqi., All...

Al termine delle giornate si svolgeranno le premiazioni. Ma ci sono altri appuntamenti in programma: venerdì 24 marzo, dalle 15 alle 18, al PalaRozzi incontro di formazione "Badminton a scuola" per i ...