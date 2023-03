Aveva in casa 20 bustine di marijuana, 20enne ai domiciliari (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPimonte (Na) – In casa Aveva 61 grammi di marijuana già divisi in 20 bustine e 1 “pallina” di cocaina. E ancora un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 40 euro in contante ritenuto provento illecito. A Pimonte (Napoli) i carabinieri della locale caserma e quelli della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto. Il giovane ora è agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPimonte (Na) – In61 grammi digià divisi in 20e 1 “pallina” di cocaina. E ancora un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 40 euro in contante ritenuto provento illecito. A Pimonte (Napoli) i carabinieri della locale caserma e quelli della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto. Il giovane ora è agli arresti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

