Aveva droga in casa | arrestato un ragazzo di 16 anni

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la perquisizione personale e domiciliare di un 16enne napoletano i carabinieri hanno trovato 3 panetti di hashish e 24 stecchette della stessa sostanza. Oltre 200 grammi di stupefacente e 140 euro. Laera nella confezione di un telefono ben nascosta sotto il cartoncino che conteneva il dispositivo. E ancora materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e un tirapugni. Era tutto stipato in un cassettone della sua cameretta. Il minore è statoe condotto nel centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

