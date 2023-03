Avellino-Picerno, i convocati di Rastelli: tre assenze (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Avellino e Picerno, previsto per la trentatreesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Pasquale Pane è stato tenuto a riposo per la botta allo sterno rimediata in Giugliano – Avellino. Ramzi Aya deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio. Jacopo Dall’Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la trentatreesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Pasquale Pane è stato tenuto a riposo per la botta allo sterno rimediata in Giugliano –. Ramzi Aya deve osservare qualche giorno di riposo per un risentimento al ginocchio. Jacopo Dall’Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo ...

