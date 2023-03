Australia, milioni di pesci morti nel fiume Darling-Baaka: «Asfissiati dall’ondata di caldo eccezionale» – Il video (Di sabato 18 marzo 2023) L’ondata di caldo ne ha uccisi a milioni. Così il fiume Darling-Baaka nello stato Australiano del Nuovo Galles del Sud poche ore fa è apparso come un enorme cimitero di pesci: interi banchi morti dopo le alte temperature che hanno colpito la regione negli ultimi giorni. «L’ondata di caldo ha aggiunto ulteriore stress su un sistema fluviale che aveva già subìto shock estremi a causa di recenti grosse alluvioni», ha spiegato su Facebook il Dipartimento delle industrie primarie dello Stato. «Queste morti di pesci sono legate a bassi livelli di ossigeno nell’acqua (ipossia). L’attuale clima caldo nella regione sta esacerbando anche l’ipossia, poiché l’acqua più calda trattiene meno ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) L’ondata dine ha uccisi a. Così ilnello statono del Nuovo Galles del Sud poche ore fa è apparso come un enorme cimitero di: interi banchidopo le alte temperature che hanno colpito la regione negli ultimi giorni. «L’ondata diha aggiunto ulteriore stress su un sistema fluviale che aveva già subìto shock estremi a causa di recenti grosse alluvioni», ha spiegato su Facebook il Dipartimento delle industrie primarie dello Stato. «Questedisono legate a bassi livelli di ossigeno nell’acqua (ipossia). L’attuale climanella regione sta esacerbando anche l’ipossia, poiché l’acqua più calda trattiene meno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Milioni di pesci morti all’improvviso stanno marcendo in un fiume australiano - CdiBelen : RT @cubadebate_ita: La morte di mille milioni di animali: il doloroso costo degli incendi in #Australia - CdiguigueG : RT @cubadebate_ita: La morte di mille milioni di animali: il doloroso costo degli incendi in #Australia - tempoweb : Milioni di pesci morti nel fiume. La strage in #Australia #18marzo - feddit_it : Milioni di pesci morti all'improvviso stanno marcendo in un fiume australiano -