Australia | milioni di pesci morti nel Darling-Baaka | cos' è successo?

(Di sabato 18 marzo 2023)disono stati trovatiin un fiume sabato 18 marzo nei pressi di una città dell'outbackno. Il corso d'acqua è il, nello stato del New South Wales. La morìa degli esemplari, tra cui aringhe,persici e carpe, sarebbe avvenuta secondo gli esperti a causa delle temperature atmosferiche particolarmente calde. "L'ondata di calore continua a creare difficoltà in un ecosistema che ha già vissuto condizioni estreme a causa di gravi inondazioni", ha detto in una nota il dipartimento delle Industrie primarie del New South Wales.

Per il terzo anno milioni di pesci in composizione sono apparsi nel fiume, vicino alla cittadina di Menindee, nell'outback australiano.