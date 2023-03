Aumento stipendi, Pacifico (Anief): “Proponiamo 300 euro in più ai Dsga”. Assunzioni da GPS? “Senza vincoli e accesso al Tfa sostegno a docenti non specializzati” [INTERVISTA] (Di sabato 18 marzo 2023) Integrato l'atto di indirizzo con ulteriori 300 milioni di euro destinati all'Aumento degli stipendi del personale della scuola. "Sono delle disponibilità per tutto il personale della scuola, come avevamo ribadito. E’ una buona notizia e una parte deve essere destinata alla valorizzazione dei Dsga" commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a Orizzonte Scuola. L'articolo Aumento stipendi, Pacifico (Anief): “Proponiamo 300 euro in più ai Dsga”. Assunzioni da GPS? “Senza vincoli e accesso al Tfa sostegno a docenti non ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Integrato l'atto di indirizzo con ulteriori 300 milioni didestinati all'deglidel personale della scuola. "Sono delle disponibilità per tutto il personale della scuola, come avevamo ribadito. E’ una buona notizia e una parte deve essere destinata alla valorizzazione dei" commenta Marcello, presidente nazionale, a Orizzonte Scuola. L'articolo): “300in più ai”.da? “al Tfanon ...

