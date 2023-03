Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UCSampdoriaFeed : Audero, stagione finita: verrà operato alla spalla nei prossimi giorni - sportli26181512 : Audero, stagione finita: verrà operato alla spalla nei prossimi giorni: Audero, stagione finita: verrà operato alla… - Gazzetta_it : #Audero, stagione finita: verrà operato alla spalla nei prossimi giorni - ossobuco20111 : Sampdoria: per Audero stagione finita - AnsaLiguria : Sampdoria: per Audero stagione finita. Portiere annuncia operazione alla spalla destra dopo infortunio #ANSA -

Brutte notizie per la Sampdoria, in campo e fuori. Il club ha ufficializzato ieri con una nota la situazione medica di Emil, la cuiè già finita. Per il nome uno blucerchiato, visitato a Forlì dal professor Giuseppe Porcellini, è stato deciso di intervenire chirurgicamente sulla spalla destra, sublussata lo ...Il cumianese portiere e capitano della Sampdoria Emilsaluta così tifosi e compagni, con un post in cui racconta il suo infortunio e l'esito dell'...che per lui dovrebbe voler dire...Il portiere dovrà sottoporsi a un intervento, almeno due mesi di stop, si spera nel rientro per le ultime gare ma lo stesso giocatore parla di "...

Audero, stagione finita: verrà operato alla spalla nei prossimi giorni La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie per la Sampdoria, in campo e fuori. Il club ha ufficializzato ieri con una nota la situazione medica di Emil Audero, la cui stagione è già finita. Per il nome uno blucerchiato, visitato ...Brutte notizie per la Sampdoria, che dovrà fare a meno di Emil Audero per il resto della stagione. Il primo portiere dei blucerchiati si è fermato in allenamento la scorsa settimana e ha dato forfeit ...