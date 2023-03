(Di sabato 18 marzo 2023) Il velocista massese della Firenze Marathon premiato in Regione dopo il trionfo sui 60 agli Europei indoor. Dalla Regione 150mila euro per il Golden Gala

Il velocista massese della Firenze Marathon premiato in Regione dopo il trionfo sui 60 agli Europei indoor. Dalla Regione 150mila euro per il Golden Gala... non poteva e non può passare inosservata", aveva affermatonell'occasione. Ceccarelli, 23 anni, massese, è tesserato per la FirenzeMarathon. Lo scorso 19 febbraio, ad Ancona, ha ......60 metri indoor agli Europei indoor dia Instanbul, sarà conferito il Pegaso d'oro , la massima onorificenza della Regione Toscana. Lo ha reso noto il presidente della Toscana Eugenio, ...

Atletica, Giani consegna il ”Pegaso d’Oro” a Ceccarelli. “Le Olimpiadi Ora ci penso un po’ di più” LA NAZIONE

Firenze, 18 marzo 2023 – “Vedo una nuova stagione molto interessante dell’atletica toscana”, dice il presidente, Eugenio Giani, consegnando a Samuele Ceccarelli il “Pegaso d’Oro”, prestigioso ...Samuele Ceccarelli, 23 anni, riceve il Pegaso d’oro in palazzo Strozzi Sacrati dalle mani di Eugenio Giani: “Samuele ci ha entusiasmato perché è ...