Atalanta torna a vincere | battuto l' Empoli resta in zona Champions

(Di sabato 18 marzo 2023) Nell'anticipo della 27esima giornata della Serie A - prima della sosta per le due partite della Nazionale per Euro24 - l'in rimonta batte l'2-1 e sale a 45 punti,ndo così agganciata al treno per la qualificazione alla prossimaLeague. L'rimane a 28 punti e perde la chance di compiere un passo definitivo verso la salvezza. I toscani passano in vantaggio alla fine del primo tempo dominato dai padroni di casa che però, pur andando vicini al gol almeno in 8 circostanze, non concretizzano mai. Al 44', al primo affondo l'passa con Ebuhei che concretizza un passaggio di Baldanzi. Il vantaggio regala fiducia ai toscani, che cominciano la ripresa con aggressività e vanno più volte vicini al raddoppio. Ma l'rimane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : L'Atalanta si aggrappa a Hojlund e torna alla vittoria: 4-2 - infoitsport : Serie A, Atalanta-Empoli 2-1: la Dea torna alla vittoria dopo più di un mese - infoitsport : L’Atalanta torna al successo, Empoli battuto in rimonta 2 - vivereitalia : L'Atalanta rimonta l'Empoli e torna alla vittoria - infoitsport : L’Atalanta torna a vincere in rimonta contro l’Empoli! Hojlund decisivo -

... la Dea continua invece a fare la partita e al 34'a farsi vedere pericolosamente in avanti, ... In avvio di ripresa l'prova subito a reagire e a ridosso dell'ora di gioco pareggia i conti ...... la Dea continua invece a fare la partita e al 34'a farsi vedere pericolosamente in avanti, ... In avvio di ripresa l'prova subito a reagire e a ridosso dell'ora di gioco pareggia i conti ...L'morde subito il match, anche per esorcizzare la maledizione del gol, che al fischio d'inizio manca da 273' (e l'ultimo è stato un rimpallo, di Hojlund contro il Lecce). Pasalic però si ...

L'Atalanta torna a vincere, battuto Empoli in rimonta 2-1 AGI - Agenzia Italia

I toscani fanno fatica a uscire dal guscio, la Dea continua invece a fare la partita e al 34' torna a farsi vedere pericolosamente ... In avvio di ripresa l'Atalanta prova subito a reagire e a ridosso ...Sospiro di sollievo. L’Atalanta torna a vincere in casa dopo 48 giorni e per una notte si porta a -3 dal Milan e dal quarto posto Champions a quota 45. A prendersi sulle spalle il peso dei 3 punti, il ...