Atalanta, sette camicie sudate per tre punti ritrovati (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo oltre un mese la Dea ritrova i tre punti superando in rimonta l'Empoli. In un match dove contava solamente vincere, l'Atalanta ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della squadra toscana, nonostante un netto predominio di gioco. Il possesso della palla è stato praticamente sempre nelle mani dei nerazzurri, che però hanno faticato a tramutarlo in occasioni da rete. Una marea di calci d'angolo tirati senza però riuscire a concretizzare in gol. È dunque così che sull'unica disattenzione difensiva dei nostri l'Empoli si trova immeritatamente in vantaggio. Nella ripresa ottima la spinta sulle fasce di Zappacosta e soprattutto di un pimpante Ruggeri, autore di una prova di spessore. Dagli e ridagli, su un cross di quest'ultimo De Roon trova lo strameritato pareggio. A quel punto Gasp inserisce ...

