Atalanta | Gasperini | «27 giornate in zona Europa | non va così male»

(Di sabato 18 marzo 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato dopo il successo in rimonta ottenuto contro l’Empoli Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-1 all’Empoli. LE PAROLE – «Siamo lì. È la ventisettesima giornata di fila che siamo in, non ci sta andando. Poi ci sono periodi con filotti positivi e altre meno, ma li hanno tutte le squadre che competono con noi. Io sono molto soddisfatto di questa squadra. Oggi si è visto anche l’attaccamento, l’abnegazione del gruppo che sotto il piano tecnico ha fatto bene. Champions? I punti di distacco non sono tantissimi, ma non è facile da recuperare contro questo tipo di avversari. Se centriamo un filotto possiamo riagganciarci, ma è più ...

In avvio di ripresa l'prova subito a reagire e a ridosso dell'ora di gioco pareggia i ...allora prova a giocarsi le carte vincenti dalla panchina e una di queste risponde al nome di ...Ci pensa Hojlund a risollevare l'e a rimetterla in corsa per un posto in Champions League. Il danese, gettato nella mischia daa 11' dalla fine, ha realizzato la rete della vittoria (2 - 1) all'86' contro un Empoli ...Una fiammata di Hojlund a quattro minuti dal 90' regala all'un successo che mancava in campionato da più di un mese. Beffato in rimonta l'Empoli 2 - 1 ... La squadra diprova così a ...

Gasp: "Dea in difficoltà O non capisco niente io, o il nostro livello è questo" La Gazzetta dello Sport

Sul periodo della Dea: "Non è che svoltiamo così male, poi dopo si può vedere sempre in tanti modi. Siamo lì. È la ventisettesima giornata di fila che siamo in zona Europa, non mi sembra vada così ...