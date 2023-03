Atalanta-Empoli 2-1, I top&flop: Perisan prende tutto, Ruggeri è incontenibile, ma Pasalic e Caputo sprecano (Di sabato 18 marzo 2023) Sono molti i giocatori dell’Atalanta che hanno brillato nel match vinto 2-1 contro l’Empoli che ha visto i nerazzurri tornare al successo dopo quattro gare senza vittorie. Per l’Empoli, invece, continua il periodo nero: con quella di Bergamo sono otto partite consecutive senza la gioia dei tre punti. I MIGLIORI Nonostante una prova generale non brillantissima da parte dei toscani, Tommaso Baldanzi è stato tra i pochi a salvarsi, ma il migliore tra i giocatori di Paolo Zanetti si è rivelato Samuele Perisan. Il portiere, chiamato a sostituire Vicario, ha tenuto in partita gli azzurri grazie ai suoi interventi. In casa nerazzurra, invece, da sottolineare la prova di Matteo Ruggeri che è stato incontenbile sulla fascia fornendo una spinta continua, ma rivelandosi prezioso anche in fase di rifinitura e ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Sono molti i giocatori dell’che hanno brillato nel match vinto 2-1 contro l’che ha visto i nerazzurri tornare al successo dopo quattro gare senza vittorie. Per l’, invece, continua il periodo nero: con quella di Bergamo sono otto partite consecutive senza la gioia dei tre punti. I MIGLIORI Nonostante una prova generale non brillantissima da parte dei toscani, Tommaso Baldanzi è stato tra i pochi a salvarsi, ma il migliore tra i giocatori di Paolo Zanetti si è rivelato Samuele. Il portiere, chiamato a sostituire Vicario, ha tenuto in partita gli azzurri grazie ai suoi interventi. In casa nerazzurra, invece, da sottolineare la prova di Matteoche è stato incontenbile sulla fascia fornendo una spinta continua, ma rivelandosi prezioso anche in fase di rifinitura e ...

