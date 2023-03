Atalanta-Empoli (2-1), Gasperini: “27 giornate che siamo in zona Europa” (Di sabato 18 marzo 2023) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la fondamentale vittoria casalinga per due a uno contro l’Empoli di Zanetti. Al Gewiss Stadium i bergamaschi dominano in lungo e in largo, nonostante la grande prestazione però la vincono soltanto nel finale con il goal del subentrante Hojlund. I toscani ci mettono l’anima e riescono anche a passare in vantaggio a fine primo tempo, la pressione asfissiante della squadra neroazzurra però è troppo per l’Empoli. Da sottolineare le grandi prestazioni di Baldanzi e di Perisan. Atalanta-Empoli, Gasperini: “Bella soddisfazione” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato cosi della gara e della stagione dei suoi: “Credo che ci abbia dato tre punti importanti per come abbiamo giocato e per come si è sviluppata la ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 marzo 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato dopo la fondamentale vittoria casalinga per due a uno contro l’di Zanetti. Al Gewiss Stadium i bergamaschi dominano in lungo e in largo, nonostante la grande prestazione però la vincono soltanto nel finale con il goal del subentrante Hojlund. I toscani ci mettono l’anima e riescono anche a passare in vantaggio a fine primo tempo, la pressione asfissiante della squadra neroazzurra però è troppo per l’. Da sottolineare le grandi prestazioni di Baldanzi e di Perisan.: “Bella soddisfazione” Il tecnico dei bergamaschi ha parlato cosi della gara e della stagione dei suoi: “Credo che ci abbia dato tre punti importanti per come abbiamo giocato e per come si è sviluppata la ...

