Atalanta | de Roon | “Vincere così è più bello di farlo 8-0 Bisogna continuare”

(Di sabato 18 marzo 2023) “Ci siamo tolti un peso, abbiamo fatto bene: dopo essere andati in svantaggio non ci dovevamo abbattere. Abbiamo creato e pressato. C’è da ringraziare anche il pubblico per la grande atmosfera.è anche piùdi8-0”. Sono state queste le dichiarazioni post gara di Marten deal termine della rimonta ottenuta contro l’Empoli. “E’ un momento difficile per noi, abbiamo segnato poco ultimamente, magari da questo match si sbloccherà qualcosa. Se vuoi tornare su, devi fare filotto,un paio di partite di fila. Intanto abbiamo iniziato, poi c’è la Cremonese”. SportFace.

In avvio di ripresa l'Atalanta prova subito a reagire e a ridosso dell'ora di gioco pareggia i conti grazie a De Roon, che di testa insacca l'1-1 sul primo palo dopo un cross di Ruggeri.

La squadra di Zanetti passa in vantaggio, ma quella di Gasperini prima riesce a pareggiare, poi a 4' dalla fine mette a segno il gol della vittoria con Hojlund.