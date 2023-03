ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Azoth (Di sabato 18 marzo 2023) La prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% di ROG dotata di un esclusivo design gasket mount, connettività tri-mode, display OLED e switch meccanici ROG NX sostituibili “a caldo” ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Azoth, la prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% prodotta da ROG, ricca di funzionalità che solitamente possono trovarsi solo sulle tastiere “fai-da-te” di tipo premium. ROG Azoth ha un pannello OLED da 2 pollici integrato che può mostrare diverse informazioni utili, dallo stato di funzionamento della tastiera all’attivazione del Caps Lock, dalla modalità di connessione selezionata agli indicatori della modalità PC/Mac. Ma non solo, poiché permette anche di visualizzare: il livello della batteria e le informazioni multimediali, un ... Leggi su tuttotek (Di sabato 18 marzo 2023) La prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% di ROG dotata di un esclusivo design gasket mount, connettività tri-mode, display OLED e switch meccanici ROG NX sostituibili “a caldo”of(ROG) hato ROG, la prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% prodotta da ROG, ricca di funzionalità che solitamente possono trovarsi solo sulle tastiere “fai-da-te” di tipo premium. ROGha un pannello OLED da 2 pollici integrato che può mostrare diverse informazioni utili, dallo stato di funzionamento della tastiera all’attivazione del Caps Lock, dalla modalità di connessione selezionata agli indicatori della modalità PC/Mac. Ma non solo, poiché permette anche di visualizzare: il livello della batteria e le informazioni multimediali, un ...

