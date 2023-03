Aston Villa-Bournemouth sabato 18 marzo 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 marzo 2023) Grazie ai sette punti conquistati nelle ultime tre partite l’è entrato nel gruppo delle undici squadre che possiamo considerare fuori pericolo, mentre il, attualmente terzultimo in classifica a quota 24 punti, la salvezza se la dovrà guadagnare. La lotta per non retrocedere riguarda ancora ben nove squadre racchiuse nello spazio di soli InfoBetting: Scommesse Sportive e