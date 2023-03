Aspettando Torino-Napoli con qualche statistica storica partenopea (Di sabato 18 marzo 2023) -29 aprile 1930: ultima gara con la maglia del 'Ciuccio' e nel massimo campionato di Piero Pampaloni (due annate a 'Città nuova', la prima nella Divisione Nazionale); -8 marzo 1936: ultima partita di Antonio Blasevich (una stagione nel Napoli); -2 giugno 1957: unico match in Serie A di Romano Storchi (due annate con il club partenopeo, le altre partite le giocò in Coppa Italia); -19 maggio 1963: penultima giornata: explicit nel massimo campionato per il napoletano Dolo Mistone e per Amos Mariani (due anni nel Napoli); -5 ottobre 1969: esordio in Serie A di Giacomo Vianello (tre annate con la casacca partenopea); -13 dicembre 1970: debutto con il Napoli di Carlo Ripari (tre stagioni nel Napoli); -9 aprile 1972: esordio con la maglia del 'Ciuccio' e nel massimo campionato di Pantaleo De Gennaro (tre ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 18 marzo 2023) -29 aprile 1930: ultima gara con la maglia del 'Ciuccio' e nel massimo campionato di Piero Pampaloni (due annate a 'Città nuova', la prima nella Divisione Nazionale); -8 marzo 1936: ultima partita di Antonio Blasevich (una stagione nel); -2 giugno 1957: unico match in Serie A di Romano Storchi (due annate con il club partenopeo, le altre partite le giocò in Coppa Italia); -19 maggio 1963: penultima giornata: explicit nel massimo campionato per il napoletano Dolo Mistone e per Amos Mariani (due anni nel); -5 ottobre 1969: esordio in Serie A di Giacomo Vianello (tre annate con la casacca); -13 dicembre 1970: debutto con ildi Carlo Ripari (tre stagioni nel); -9 aprile 1972: esordio con la maglia del 'Ciuccio' e nel massimo campionato di Pantaleo De Gennaro (tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patrizi00536975 : @sscnapoli BUONGIORNO GUAGLIU' e BUON ALLENAMENTO, oggi guagliu' festeggio il mio ONOMASTICO SAN PATRIZIO aspettand… - EnzoLauria10 : @Max1969Av Dobbiamo stare attenti ad Osihmen è diffidato, che non facesse stupidaggini a Torino, perché anche io st… - TMW_radio : Il #Torino aspettando la #Juventus è settimo in classifica. Crisi per il #Lecce che trova la terza sconfitta di fil… - Pier77584284 : @capodanilo @cintrieri @Corriere In questa nota viene esplicitata la metodologia che porterà alla punizione della j… - AnotherBrick94 : @CozzAndrea 5 vittorie su 13 partite. E abbiamo ancora da affrontare Sampdoria, Verona, Salernitana, Lecce, Fiorent… -