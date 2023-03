Asl Benevento | tutto pronto per la ‘Primavera di Prevenzione’

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– La Prevenzione è la parola d’ordine per l’Azienda Sanitaria diche in occasione dell’arrivo della bella stagione rinnova e promuove l’importanza della diagnosi precoce per tutte le patologie ed in particolare per la malattia oncologica. “Siamo fermi e convinti, come Regione Campania, nel mettere in campo tutte le nostre potenzialità per diffondere e favorire nei cittadini la consapevolezza che anticipare l’insorgere di una patologia serve a limitarne i danni – dichiara il direttore generale dell’ASL – Gennaro Volpe. Gli ultimi dati Istat evidenziano la tendenza generale degli italiani a curarsi meno, per svariati motivi, e questo processo deve essere invertito! Abbiamo deciso di “aprire le porte” dei nostri ambulatori e dei nostri servizi per educare le persone all’attenzione per la Salute, non solo con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizieloc : Benevento: Comitato rappresentanza Asl, riunione nel clima di massima collaborazione - - ottopagine : Sanità, incontro Asl-sindaci. Ecco le richieste dei territori #Benevento - TV7Benevento : ASL, RIUNITO COMITATO RAPPRESENTANZA SINDACI. ADOTTATO ATTO AZIENDALE PER AZIONI COMUNI E MIRATE -… - Agenparl : nota stampa su riunione comitato sindaci asl - - notizieloc : Benevento: Il 15 marzo si riunirà il Comitato dei Sindaci dell’Asl di Benevento - -

Ne deriva una evidente (quanto ingiusta) sperequazione, che porta l'ad essere fanalino di coda di questa triste classifica, con 13.30 euro per residente, con L'Salerno che invece si ...... della Dirigente psicologa Dottoressa Carmela Pizzella per l'die della Dottoressa Caterina Martuccio per l'ARPAC. I relatori hanno illustrato e raccontato in maniera dettagliata e con ...... della Dirigente psicologa Dottoressa Carmela Pizzella per l'die della Dottoressa Caterina Martuccio per l'ARPAC. I relatori hanno illustrato e raccontato in maniera dettagliata e con ...

Mastella eletto presidente Comitato sindaci Asl Benevento Agenzia ANSA

Tutto pronto per la “PRIMAVERA DI PREVENZIONE”, l’iniziativa dell’ASL che prevede prestazioni sanitarie ... Prevenzione è la parola d’ordine per l’Azienda Sanitaria di Benevento che in occasione ...La sala conferenze della Questura di Benevento ha ospitato l’evento “Conoscere per prevenire”. L’interessante incontro, molto partecipato, rientra nel progetto dei percorsi di educazione alla legalita ...