Ashley Graham: «Mio marito ha fatto la vasectomia (grazie al cielo!)» Vanity Fair Italia

Ashley Graham ha benedetto – e condiviso – ogni momento della una maternità, senza cancellare o nascondere alcuna smagliatura, soprattutto durante l’ultima gravidanza doppia. Oggi la modella e madre ...Modelle curvy, gender fluid o di varie età… alle ultime sfilate si è tornati a parlare di diversity in passerella, ma per sottrazione. Pochissime le taglie sopra la 38. Quando la moda vuol farsi caric ...