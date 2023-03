Ascolti TV | Venerdì 17 marzo 2023 Buongiorno Mamma chiude al 19% 3 mln | Benedetta Primavera cala al 16 5% 2 | 6 mln Bene Quarto Grado 7 7% | Jack Reacher 7 5% e Crozza 6 1%

(Di sabato 18 marzo 2023)! 2 Nella serata di ieri,17, su Rai1ha conquistato 2.603.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di! 2 ha incollato davanti al video 3.011.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 957.000 spettatori (4.7%) e N.C.I.S. Hawai’i di 654.000 spettatori (3.7%). Su Italia1– Punto di non ritorno ha raccolto 1.320.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato è seguito da 757.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.114.000 spettatori (7.7%). Su La7 Propaganda Live ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterAb88 : RT @maggietv77: #benedettaprimavera al 16% e 2.6 mln.. attendono altri 2 venerdi così o peggio di così, poi arriverà quell'altro capolavoro… - fabiofabbretti : Da segnalare #StrisciaLaNotizia (19.9%) che tallona #SolitiIgnoti (20.6%) - angelofavignan : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Venerdì 17 marzo 2023 Vince Buongiorno Mamma (19%). La Goggi cala al 16.5% - davidemaggio : Ascolti TV | Venerdì 17 marzo 2023 Vince Buongiorno Mamma (19%). La Goggi cala al 16.5% - fabiofabbretti : #BuongiornoMamma2 chiude al 19% (3 mln), #BenedettaPrimavera cala al 16.5% (2,6 mln) -

... infatti, La Vita in Diretta dovrebbe salutare il pubblico30 giugno 2023 per poi lasciare ... la nuova coppia riuscirà a confermare l'ottimo successo die critica delle precedenti ...Da17 marzo 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di ... Spiega l'artista a proposito del brano: " Il messaggio che voglio mandare a chiunquela mia ...I Migliori Film Stasera in TV,17 Marzo 2023 E poi c'è Katherine - alle 21.10 su Rai Movie (... Glidel programma continuano a calare e i dirigenti dell'emittente sono sempre più ...